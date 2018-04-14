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Ольга Фреймут оскандалилася у мережі "особистими розборками" (ФОТО)
14.04.2018 07:58
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Важко повірити, втім, відома телеведуча Ольга Фреймут "опустилась" до того, що в прямому сенсі йде влаштовувати "роборки" з людьми, які щось написали про неї у мережі. Днями у Facebook піднявся справжнісінький скандал після того, як постраждалі від Ольги розповіли - зірка приходить не сама, а навіть з камерами!

Про подію розповіла журналістка Христина Рівера, а потім подібний інцидент трапився з київською поетесою і психологом, волонтером психологічної кризової служби Єлизаветою Готфрік.

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