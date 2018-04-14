Ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает ТАСС.

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля", - сказали в ведомстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что системы сирийской противовоздушной обороны сбили значительную часть ракет на подлете к целям.

"В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат".

Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", - сказали в министерстве.

Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать [президента Сирии Башара] Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума.

При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

Сообщения о применении химического оружия в городе Дума распространял ряд общественных организаций , в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию.

При этом, как заявил глава комитета начальников штабов ВС США Данфорд, выбирали цели так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.

Первай удар был нанесен по Дамаску и его окрестностям.

Сообщается об ударах по военным базам в провинциях Хама и Даръа, а также по главному штабу Республиканской гвардии в Алеппо.

Сообщают, что в Хомсе ранения получили трое мирных жителей. Притом якобы из-за падения обломков британских ракет Storm Shadow.

Ни одна из выпущенных США, Великобританией и Францией ракет не попала в российские зоны противовоздушной обороны, сообщает Минобороны России.

США, Великобритания и Франция запустили по Сирии более 100 ракет, подтвердило Минобороны России.

В ракетных ударах по Сирии приняли участие:

▪️ Эсминцы Porter, Cook и Higgins, запустившие «Томагавки»

▪️ Французские истребители Mirage

▪️ Британские истребители Tornado

▪️ Американские бомбардировщики B-1

Сирийская техника и авиация не пострадала, поскольку ещё 11-12 апреля была транспортирована на российские базы.

Цели ракетных ударов США, Британии и Франции в Сирии:

1. База Республиканской гвардии – Дамаск

2. База ПВО Сирии – гора Касьюн, Дамаск

3. Авиабаза Меззе – Дамаск

4. Авиабаза Думейр – Дамаск

5. Исследовательский центр – Дамаск

6. Исследовательский центр – Джамрайя, Дамаск

7. 41-я база спецназа – Дамаск

8. Военные объекты в аль-Рухайбе – Дамаск

9. Объекты в районе аль-Кисва – Дамаск

10. Объекты у озера Котайна – Хомс

11. Авиабаза Хальхаля – Сувейда

12. Иранская база в Азре – Даръа

13. Склады Дханха – Хомс

14. База Ярмук

15. Иранская база Тель Мари

16. Окрестности Национального аэропорта Дамаска

После ударов США по Сирии в центре Дамаска начали проходить стихийные акции в поддержку Асада.

После ударов США по Сирии в центре Дамаска начали проходить стихийные акции в поддержку Асада. pic.twitter.com/FowlBiXbQ1 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 14 апреля 2018 г.

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