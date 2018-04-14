|Личную страничку Юлии Тимошенко в Facebook заблокировали через 5 часов существования
|14.04.2018 08:04
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Личную страничку лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в социальной сети Facebook заблокирован после 5 часов существования.
За этот короткий период на страницу успели подписаться более 2000 человек. Первый пост Юлии Тимошенко набрал более 700 комментариев, более тысячи лайков и перепостов, информирует svodka.net.
Личное появление Юлии Тимошенко в соцсети вызвала большой ажиотаж.
По сообщению пресс-службы, в настоящее время Юлия Тимошенко предоставила администрации Facebook всю информацию, необходимую для верификации ее личного профиля.
В ближайшее время работа страницы должно быть возобновлена.
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Напомним, в пятницу, 13 апреля Юлия Тимошенко зарегистрировала личную страницу в Facebook, которую начала вести лично.