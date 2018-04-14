Личную страничку лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в социальной сети Facebook заблокирован после 5 часов существования.

За этот короткий период на страницу успели подписаться более 2000 человек. Первый пост Юлии Тимошенко набрал более 700 комментариев, более тысячи лайков и перепостов, информирует svodka.net.

Личное появление Юлии Тимошенко в соцсети вызвала большой ажиотаж.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время Юлия Тимошенко предоставила администрации Facebook всю информацию, необходимую для верификации ее личного профиля.

В ближайшее время работа страницы должно быть возобновлена.

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Напомним, в пятницу, 13 апреля Юлия Тимошенко зарегистрировала личную страницу в Facebook, которую начала вести лично.

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