В субботу, 14 апреля, в Сирии, по приказу президента США Дональда Трампа, были нанесены точечные удары по отдельным объектам режима Башара Асада в ответ на применение им химического оружия, сообщает Укринформ .

"Я отдал приказ Вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по целям, связанным с производством химического оружия сирийского диктатора Башара аль-Асада", - заявил президент США.

По данным американских СМИ, в ходе операции, был нанесен массированный удар по объектам военной химической инфраструктуры сирийского режима Башара Асада, были задействованы, в частности, боевые корабли и стратегические бомбардировщики. ,Также в операции был задействован по меньшей мере один эсминец США в Красном море.

"Это был "одиночный удар" который будет понятным сообщением для Башара Асада. Ракеты были нацелены на объекты разработки и производства химического оружия режима Асада. Среди них - научно-исследовательский центр, расположенный в районе Дамаска, где разрабатывался и тестировался этот вид вооружений. Второй объект – хранилище для химического оружия к западу от Хомса, которое "было основным местом сосредоточения сирийских запасов газа "зарин", а также производственного оборудования" - добавил глава Пентагона Джеймс Маттис

Кроме этого, третья цель находилась возле склада Хомса и представляла собой, как хранилище для хранения химического оружия, так и "важный командный пункт".

В Пентагоне также подтвердили, что в этот раз в цели было направлено около 120 ракет, что вдвое больше, чем во время удара с американских эсминцев по авиабазе Шайрат в прошлом году.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в четверг, 12 апреля, правительственная армия Сирии полностью заняла Восточную Гуту, восстановив контроль над Думой - последним оплотом повстанцев в этом регионе.

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