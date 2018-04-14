Харьковский ОСК “Металлист” будет принимать центральный матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между наиболее титулованными командами страны донецким “Шахтером” и киевским “Динамо”, информирует

Соперники подходят к очной дуэли с прекрасными результатами — “Шахтер” выиграл 7 поединков чемпионата подряд с общей разницей мячей 24:0, а в активе “Динамо” 5 побед в последних турах. Разница в турнирной таблице между коллективами сохраняется в шесть очков в пользу дончан.

В текущем сезоне три матча закончились с совершенно различными результатами: 2:0 в Суперкубке в пользу “горняков” 0:1 во втором туре чемпионата за “бело-синими” 0:0 — в 13 туре.

В общем команды в истории “украинского классико” сыграли более полутора сотен баталий — 77 триумфов за “динамовцами”, 52 с “горняками” и 43 ничьих.

Примечательно, что только в 3 из 10 последних игр в рамках Премьер-лиги забивали обе команды (1:1, 4:3 и 2:3 в прошлом сезоне).

Отметим, что до встречи не готовятся полузащитник киевлян Николай Шапаренко, который получил травму ключицы в прошлом матче против “Зари”, а также защитник Тамаш Кадар — продолжает восстановление и на днях занимается по индивидуальной программе.

Также в последней тренировке не участвовал перуанец Карлос Самбрано, который подхватил вирусную инфекцию.

Добавим также, стартовый свисток о начале противостояния в 17:00 даст Константин Труханов.

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