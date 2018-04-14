2 апреля невестка экс-президента Украины Виктора Елена отметила 35-летний юбилей. Отпраздновали в кругу семьи со стороны Елены и семьи . Среди подарков были иконы, серебряные серьги и вазон с кактусами,передает со ссылкой на .

"День рождения отмечали за городом, а перед праздником побывала в храме. Каждый свой день рождения начинаю с Божьим благословением. Отметили мой юбилей в ближайшем семейном кругу. Праздновали за городом на природе. Друзья жарили мясо на костре, был мой любимый молочный десерт. Подарили все то, что я люблю. Но самым радостным подарком для меня будет дитя от Андрея . Мы его очень ждем "

Мать Андрея подарила православную книгу и икону на семейное благополучие. Сестра Андрея Виталина икону, вышитую своими руками. А родная сестра Елены спела песню собственного сочинения. От мужа получила букет роз. и его жена Екатерина подарили вазон с кактусами и серебряные серьги.

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