Вице-спикер парламента Ирина Геращенко вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минськой гуманитарнои группы, представителями СБУ и Минобороны вилетели на территорию Донбасса. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, передает

"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минськой гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете - работаем", - написала Геращенко.

Напомним, что 27 декабря должен состояться первый этап обмена 74 военнопленных.

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