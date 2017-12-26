|Геращенко вместе с Лутковской вылетели на Донбасс
|26.12.2017 22:21
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Вице-спикер парламента Ирина Геращенко вместе с омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минськой гуманитарнои группы, представителями СБУ и Минобороны вилетели на территорию Донбасса. Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, передает
"С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минськой гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете - работаем", - написала Геращенко.
Напомним, что 27 декабря должен состояться первый этап обмена 74 военнопленных.
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