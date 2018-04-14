По итогам четвертьфинальных матчей в Лиги чемпионов УЕФА объявила имя лучшего футболиста недели, сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.

Несмотря на то, что Садьо Мане не смог отличиться в поединке с “Манчестер Сити” (2:1), вингер “Ливерпуля” был назван лучшим на этой неделе.

За Мане отдан 51 процент голосов. Второе место занял форвард “Ромы” Эдин Джеко, забивший первый гол в ворота “Барселоны”. Он набрал 31 процент голосов.

Третье и четвертое места в голосовании заняли Манджукич (“Ювентус”) и Арьен Роббен (“Бавария”), которые набрали 16 и 3 процента голосов соответственно.

Напомним, что вчера с помощью Андрея Шевченко и присутствия Виталия Кличко состоялся жребий 1/2 финала Лиги чемпионов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира