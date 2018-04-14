В Киеве 14-16 апреля 2018 года ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

«14-16 апреля в столице будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.

По информации украинских синоптиков, сегодня в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью температура составит от 4 до 6 градусов тепла, днем от 17 до 19 градусов.

«Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара», — говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о дождях и грозах в западных областях Украины завтра, 14 апреля 2018 года.

Также сообщалось, что на территории Киевской области будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.

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