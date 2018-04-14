Иран выступил с резким осуждением атаки на Сирию и предупредил о негативных последствиях агрессии для только региона. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, цитируя заявление иранского министерства иностранных дел, передает

Тегеран решительно осуждает агрессию против Сирии, говорится в заявлении. В нем отмечается, что Иран “предупреждает о негативных последствиях атак по сирийской территории для только региона и мира”.

МИД Ирана призвал все международное общество “осудить и совместно противостоять этой агрессии”. США, отмечается в документе, “напали на Сирию, обвинив Дамаск, без каких-либо доказательств, в применении химического оружия”. Иранское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что “агрессия против Сирии осуществлена ​​в качестве возмездия за поражение террористов и с целью их (террористов) поддержки”.

Как сообщал Трамп выступает за то, чтобы при атаке по Сирии пришлось “заплатить” РФ и Ирану.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира