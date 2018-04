Дональд Трамп настаивает на масштабном ударе по Сирии в связи с химической атакой в Думе, в результате которой погибли около 100 человек и около тысячи пострадали.

Об этом он заявил во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, передает со ссылкой на TheWallStreetJournal, передает .

Так, Трамп, который недоволен менее миролюбивым вариантом реакции на произошедшее в Думе, призывал своих советников согласиться на более радикальные действия в Сирии.

"Трамп настаивал на атаке, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух его покровителей, Россию и Иран", - пишет издание, ссылаясь на источники в Белом доме.

"Недавно я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", - сказал он.

Чуть позже президент Трамп сказал, что Великобритания и также участвуют в операции. "Сейчас идет совместная операция с вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства. Мы благодарим их обоих", - добавил он.

Видео, как французские самолеты отправляются в Сирию опубликовано Елисейским дворцом в Twitter.

Как передает издание, по словам министра обороны Джеймса Мэттиса, объекты для авиаударов отбирали так, чтобы количество жертв было наименьшим.

"В 9 вечера , и вместе ударили по сирийским объектам, связанных с производством химоружия, первой целью была лаборатория химоружия", - заявил он.

Как уточняет , нанесли удары по научно-исследовательскому центру в Дамаске, базе хранения химического оружия, по месту хранения оборудования для изготовления химоружия и командному пункту (у сирийского города Хомс).

В тоже время, как передает САНА, Дамаск не остался без ответа. Так, сирйская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного к югу от Дамаска. Видео работы сирийского ПВО также попало в Twiitter.

Позже стало известно, что уже около пяти утра (по киевскому времени, прим. "Апострофа"), 14 апреля, британские самолеты уже отбомбились и вернулись на базы. Об этом сообщила в Twitter журналист ВВС Ольга Ившина.

Глава Пентогона Джеймс Мэттис заявил, что по данным американской разведки во время химической атаки на Думу использовалось одно химическое вещество.

"Мы находимся в состоянии постоянных консультаций с нашими партнерами, но пока не планируем последующие удары", - сказал он, комментируя возможные авиаудары в дальнейшем.

Стоит отметить, что по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозефа Данфорда не сообщали России, какими будут цели во время авиаударов. На данный момент о пострадавших россиянах во время бомбардировок, не сообщается.

Россия с реакцией на авиаудары по Сирии не задержалась. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Министр обороны Джеймс Мэттис также уточнил, что этот авиаудар был в двое сильнее прошлогоднего удара по сирийской авиабазе. Тогда причиной авиаудара также послужила химатака на мирное население в Сирии.

Кроме того, в сети стали появляться фото и видео из Дамаска, опубликованные в Twitter.

First photos of being heavily attacked. Joint air strikes on photos are from