На угольной шахте "Юнком" на Донбассе СССР проводил ядерные испытания, заявили в Государственном департаменте США. Затопление предприятия может привести к отравлению питьевой воды, предупредила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт. 24 марта подконтрольные сепаратистам СМИ сообщили, что 14 апреля начнется затопление шахты "Юнком" Фото: dnr-live.ru По ее словам, планы о затоплении "заброшенного угольного карьера "Юнком" – места проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году – могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев, находящихся на территории востока Украины, подконтрольной России"."Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", – сказано в сообщении. Plans by Russian proxies to flood the abandoned YunKom coal mine – site of #Soviet nuclear test in ’79 – could threaten drinking water of thousands of Ukrainians in #Russia-controlled eastern #Ukraine. We urge Russia and its proxy authorities to act responsibly. @USEmbassyKyiv — Heather Nauert (@statedeptspox) 13 апреля 2018 г. 24 марта подконтрольное сепаратистам издание DNR live сообщило, что 14 апреля начнется затопление шахты "Юнком"."Согласно данным институтов, ликвидация шахты с полным ее затоплением не вызовет никаких экологических последствий и влияния радиоактивных веществ на поверхность и на соседние шахты", – заявил представитель так называемого министерства угля террористической "ДНР" Алексей Смыслов. Издание приводит результаты "исследования ученых", которые якобы показали, что текущая радиационная обстановка на угольном предприятии соответствует естественному радиационному фону, прекращение откачки воды на шахте "Юнком" не приведет к выходу радионуклидов на поверхность земли, в грунтовые и поверхностные воды.Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров сообщил, что затопление шахты является очень опасным и может иметь катастрофические последствия для региона.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что юнком затопление воды шахты Теги: мир