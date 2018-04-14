Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе.

По словам артистки, в свое время к ней пытался распускать руки один из продюсеров, информирует svodka.net.

«Пристают, конечно, и в моей жизни это было много раз. Даже один очень известный продюсер пытался усадить меня к себе на колени. Я была против и следовательно, кстати, не попала в одну очень популярную женскую группу», — рассказала Полякова.

При этом певица не стала называть название коллектива, но указала, что коллектив состоял из троих участниц.

«Но самое противное — это то, что в нашем обществе говорить об этом вслух больно и невозможно. Если тебя кто-то домогался, ему за это ничего не будет! Посмотрите на интервью с известными украинскими продюсерами, они открытым текстом говорят: хочешь быть звездой — будь готова», — добавила Полякова.

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