В Минобороны РФ заявили, что США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Минобороны РФ заявили, что США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет
14.04.2018 08:44
По данным Минобороны России, удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США, тактической авиацией, а также американским стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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