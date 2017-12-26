СМИ назвали лучший смартфон года По теме: Известный технологический ресурс Phone Arena назвал лучший смартфон года. Лидером был признан последний флагманский смартфон Samsung - Galaxy Note 8, пишет со ссылкой на Лучшие смартфоны определялись путем голосования читателей. В целом рейтинг включил гаджеты от , Samsung, LG, OnePlus и других производителей. Следом за Galaxy Note 8 (набравшим 20.47 процентов голосов) расположился X (15,47 процентов голосов). А замкнул тройку лидеров LG V30, чьи показатели оказались значительно скромнее (8.9 процентов голосов читателей отдали за него голоса). Фото: Phone Arena Далее следуют Samsung Galaxy S8, OnePlus 5T, Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8+, Xperia XZ Premium и Huawei Mate 10 Pro. Фото: Phone Arena











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