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СМИ назвали лучший смартфон года
26.12.2017 22:23
СМИ назвали лучший смартфон года По теме:

Известный технологический ресурс Phone Arena назвал лучший смартфон года. Лидером был признан последний флагманский смартфон Samsung - Galaxy Note 8, пишет со ссылкой на

Лучшие смартфоны определялись путем голосования читателей. В целом рейтинг включил гаджеты от , Samsung, LG, OnePlus и других производителей.   Следом за Galaxy Note 8 (набравшим 20.47 процентов голосов) расположился X (15,47 процентов голосов). А замкнул тройку лидеров LG V30, чьи показатели оказались значительно скромнее (8.9 процентов голосов читателей отдали за него голоса).   Фото: Phone Arena 

Далее следуют Samsung Galaxy S8, OnePlus 5T, Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8+, Xperia XZ Premium и Huawei Mate 10 Pro.

Фото: Phone Arena 





Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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