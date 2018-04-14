Восьмилетняя девочка, которая имела естественный порок сердца, умерла на следующее утро, после того, как накануне ее жестоко избил отчим.

Мать ребенка была допоздна на работе. Мужчина остался дома с падчерицей и трехлетней дочкой, родившейся в их совместном браке. Со старшей девочкой у отчима отношения не сложились. Придирчиво относился к ней. Нередко беспричинно ругал и даже давал пощечины, информирует svodka.net.

Дети играли в комнате, что-то не поделили между собой. Мужчине показалось, что падчерица оскорбляет свою меньшую сестричку. Избил ее ногами в спину и живот. Несмотря на жалобы дочери о боли, уложил ее спать и жене об инциденте ничего не сказал. Даже ночью, когда у девочки началась рвота и сильно болел живот. Мать, ничего не подозревая, дала дочери обезболивающие таблетки, а утром пошла на работу. Через некоторое время ребенку опять стало плохо. Отчим вызвал скорую. Но до приезда медиков она уже умерла.

Как установила экспертиза, смерть наступила от многочисленных травм и разрывов внутренних органов. На вопрос врачей, откуда у девочки многочисленные синяки и ушибы, сказал, что на нее упал телевизор. Против отчима-садиста возбудили уголовное дело. Он сначала рассказал о подробностях инцидента, во время следственного эксперимента в присутствии адвоката и понятых продемонстрировал, как все происходило. А потом начал свою вину отрицать, мол, оговорил себя после применения к нему физического насилия сотрудниками уголовного розыска. Но этот факт суд во внимание не принял, поскольку по обращению подсудимого прокуратура проводила проверку, а медики его осматривали и никаких следов побоев не обнаружили. На суде он давал противоречивые показания. И эксперты подтвердили, что телесные повреждения девочки не могли быть вызваны падением на нее телевизора.

Учтя все обстоятельства дела, коллегия судей Октябрьского районного суда Харькова постановил признать отчима виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 15 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Кроме того, с него взыскано процессуальные расходы за проведенные судебные экспертизы на сумму 4950 гривен.

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