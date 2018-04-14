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НАТО приветствует авиаудары США и союзников по Сирии
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14.04.2018 09:00
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Использование химического оружия неприемлемо, и виновные за
химатаки в Сирии должны понести ответственность, заявил генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг: НАТО последовательно
осуждает продолжающееся использование Сирией химического оружия как
явное нарушение международных норм Фото: nato.int "Я поддерживаю
действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и
Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием
сирийского режима. Это сократит возможности режима по поводу
дальнейших химических атак против населения Сирии", – сказано
в заявлении.Он также подчеркнул, что "НАТО последовательно осуждает
продолжающееся использование Сирией химического оружия как явное
нарушение международных норм и соглашений"."Использование
химического оружия неприемлемо, и ответственные лица должны понести
ответственность. НАТО считает использование химического оружия
угрозой международному миру и безопасности и считает необходимым
защитить Конвенцию о химическом оружии. Это требует коллективного и
эффективного реагирования со стороны международного
сообщества", – добавил Столтенберг.В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара
Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.
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