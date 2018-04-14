Использование химического оружия неприемлемо, и виновные за химатаки в Сирии должны понести ответственность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг: НАТО последовательно осуждает продолжающееся использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм Фото: nato.int "Я поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима. Это сократит возможности режима по поводу дальнейших химических атак против населения Сирии", – сказано в заявлении.Он также подчеркнул, что "НАТО последовательно осуждает продолжающееся использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений"."Использование химического оружия неприемлемо, и ответственные лица должны понести ответственность. НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности и считает необходимым защитить Конвенцию о химическом оружии. Это требует коллективного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества", – добавил Столтенберг.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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