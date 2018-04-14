Российская Федерация прокомментировала авиаудар по Сирии. Об этом сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова в Twitter.

"Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают.

Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - сообщил дипломат.

В сообщении отмечено, что оскорбление президента РФ Владимира Путина "неприемлемо и недопустимо" со стороны США.

"США - производитель крупнейшего в мире арсенала химического оружия - не имеют морального права обвинять другие страны", - сказано в сообщении.

"Сначала на сирийском народе испробовали "арабскую весну", потом ИГИЛ, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар.

За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности.

Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу.

И ещё. Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информация". После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.

15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ." - Заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ночью США бомбили не Сирию, а старый миропорядок и амбиции России. Ракеты принесли письмо о том, что союз с РФ не является гарантией безопасности, а российская ПВО ограничено эффективна.

При чем удары до проводения расследования (комиссия ОЗХО начнет работу только в субботу) и серьезных доказательства демонстрирует, что система международного права не функционирует - доминирует только пещерное право сильного.

И это плохо для слабых ...для нас.

Трамп ещё немного выиграл времени во внутриполитическом конфликте, мировая военно-политическая нестабильность повышается, РФ для сохранения имиджа попытается ответить..." - Заявил политический аналитик Руслан Бортник.

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