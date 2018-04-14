Иллюстрация украинского художника Станислава Сенчука появилась на обложке майского номера British Vogue, сообщает Корреспондент . Стоит отметить, что иллюстрация украинского иллюстратора из Харькова Станислава Сенчука появилась на обложке майского номера журнала British Vogue. Кроме этого, ранее, в декабрьском выпуске журнала British Vogue, также вышел материал с иллюстрацией Сенчука. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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