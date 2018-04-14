|Иллюстрация украинского художника попала на обложку Vogue
|14.04.2018 09:07
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Иллюстрация украинского художника Станислава Сенчука появилась на обложке майского номера British Vogue, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что иллюстрация украинского иллюстратора из Харькова Станислава Сенчука появилась на обложке майского номера журнала British Vogue.
Кроме этого, ранее, в декабрьском выпуске журнала British Vogue, также вышел материал с иллюстрацией Сенчука.
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