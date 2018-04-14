Сирия потребовала от международного сообщества осудить ракетные удары США, Великобритании и Франции по ее объектам.

Сирия назвала агрессией действия стран Запада, информирует svodka.net.

«Сирия требует от международного сообщества решительно осудить эту агрессию, которая приведет лишь к усугублению ситуации в мире и угрожает мировой безопасности»,- заявили в министерстве.

Государственное сирийское агентство арабских новостей (SANA) отметило, что Сирия «столкнулась в субботу с трехсторонней агрессией, начатой США, Францией и Великобританией в окрестностях Дамаска и Хомса».

Известно, что воздушная оборона Сирии над Хомсом перехватила несколько ракет.

Сирийские вооруженные силы заявили, что США, Франция и Великобритания «выпустили 110 ракет, нацеленных на Сирию».

В МИД Ирана считают, что «атака будет иметь негативные последствия для только региона и мира».

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