Российский политолог Станислав Белковский заявил, что в окружении президента Владимира Путина не знают, как нужно реагировать на конфронтацию с Западом.

"Сейчас в окружении Владимира Путина ведется ожесточенная война на тему: все-таки частично мириться с Западом на протяжении только что начавшегося, а действительно пятого срока российского лидера, или продолжать конфронтацию если не до победного, то до полупобедного конца", – рассказал он в эфире "", передает

По словам Белковского, часть приближенных считает, что надо вывести "ихтамнетов" и "отпускников" с Донбасса, а также допустить туда миротворческую миссию и передать ей и Украине контроль над границей.

"Другая часть путинского окружения склонна полагать, что это неизбежный путь к поражению, который ничего стране не даст. Кто победит, я не знаю. Во всяком случае это будет обсуждаться и дальше. Но что для меня конечно – Россия должна выйти из изоляции", – подчеркнул политолог.

Он также отметил, что будет обречена на экономическую, технологическую и интеллектуальную деградацию, если этого не произойдет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира