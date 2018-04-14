На Луганщине хозяева дома 3 дня держали подсобных рабочих в ошейнике на цепи. Били их и заставляли выполнять работу по хозяйству.

На Луганщине хозяева дома 3 дня держали подсобных рабочих в ошейнике на цепи. Били их и заставляли выполнять работу по хозяйству, информирует svodka.net.

Такое наказание определили, потому что мужчины не угодили им и не справились с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В полицию обратился локальный житель. Он рассказал, что его и еще четырех мужчин наняли выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках. После этого хозяева посадили их на цепь, били, пытали и заставляли работать.

«Как только зашли во двор, нас пригласили на кухню. Там по-очереди начали бить палкой. Били практически везде. Говорили, за то, что неправильно сделали потолок. Требовали за это 30 тысяч гривен. Хотя тот ремонт делал еще где-то в прошлом году. На шею вешали ошейник с цепью. Заставляли перекапывать огород, убирать мусор. Когда били, также заставляли звонить родственникам и просить деньги», — рассказал один из мужчин.

Читайте: В Украине меняются требования работодателей к соискателям работы

Одним из главных организаторов преступления есть хозяйка дома. Ей и другим злоумышленникам за пытки людей грозит до 5 лет лишения свободы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира