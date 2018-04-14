Прослушивание кабинета главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого могли вести, чтобы сфабриковать против него доказательства в вымогательстве взятки у арестованного Генпрокуратурой экс-главы Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка, заявил адвокат Денисюка Сергей Вилков. Сергей Вилков и дочь Денисюка Татьяна рассказали изданию "Страна", как дело Холодницкого может быть связано с делом налоговиков Фото: sud-report.org.ua О том, что у Денисюка представители прокуратуры вымогали деньги за закрытие дела, его адвокат заявлял в сентябре прошлого года. "Сначала сумма начиналась от $1 млн, потом повысилась до $1,5 млн, и в итоге за закрытие дела "такса" выросла до $2 млн. Это все должно быть зафиксировано", – сказал тогда Вилков. Он добавил, что после обращения Денисюка по этому поводу Генеральная инспекция Генпрокуратуры открыла уголовное производство и начала расследование.В комментарии "Стране" Вилков рассказал, что у детей Денисюка – Дениса и Татьяны, судьи Хозяйственного суда Харьковской области, – за закрытие уголовного производства против их отца требовал деньги некий посредник, который "давал понять", что действует от имени главного военного прокурора Анатолий Матиоса. Первую часть взятки в размере $200 тыс. передали посреднику под контролем правоохранителей, но после получения денег тот сбежал из страны, утверждают дети экс-налоговика.Вилков считает, что военная прокуратура заинтересована в том, чтобы "оговорить Холодницкого, назвав его главным действующим лицом" в деле о взятке, и "не исключает, что, предлагая такой план, Матиос сам хочет занять место Холодницкого во главе САП".Из Генеральной инспекции ГПУ производство о взятке передали в департамент по расследованию отдельно важных дел ГПУ, который переквалифицировал дело из вымогательства взятки в обман, пишет издание со ссылкой на слова адвоката. Из всех фамилий, которые фигурировали в переговорах между детьми Денисюка и посредником, сотрудники департамента вычленили только персону Холодницого, подключили к расследованию Национальное антикоррупционное бюро и получили санкцию суда на прослушивание кабинета главы САП, отмечает "Страна".3 апреля после допроса в Генпрокуратуре Денисюк заявил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. "Оказывается, что я у кого-то требовал взятку, только я не понимаю, у кого, и мне об этом не говорят", – сказал он журналистам.Матиос рекомендовал семье Денисюка требовать перевода расследования о вымогательстве взятки в подчиненную ему военную прокуратуру и давал понять, что в этом случае главным обвиняемым будет выступать Холодницкий, отметил адвокат семьи Денисюков."Каким боком Холодницкий к делу о налоговых площадках и как мог решить проблемы Станислава Федоровича, если его ведет "военка", не понятно", – цитирует Вилкова "Страна".Дети Денисюка подавали ряд обращений в НАБУ с просьбой зарегистрировать уголовное производство в отношении Матиоса о возможной его причастности к вымогательству взятки, но ведомство Артема Сытника отвечало отказами, добавил адвокат.Денисюка подозревают в том, что он с июля по декабрь 2011 года, будучи главой областной налоговой администрации, в составе созданной и организованной экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налогов, которая привела к незаконному использованию налогового кредита. Убытки государства от его деятельности, по данным следствия, составляют более 308 млн грн. 24 мая в 15 областях Украины проводилось одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства относительно бывших чиновников налоговых администраций, которые подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов – "налоговых площадок". 25 мая 2017 года Денисюк был арестован с правом внесения залога 100 млн 320 тыс. грн.Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, который находится в международном розыске."Судебный репортер" сообщал, что в рамках дела о "налоговых площадках" детективы занимаются дочерью Денисюка Татьяной, которая является судьей Хозяйственного суда Харьковской области. В декабре 2016 года она своим решением передала ООО "Карпатнадраинвест" газ, добытый компанией "Укргазвидобування". Позже решение было отменено в апелляционной инстанции. 11 апреля Соломенский суд Киева отказал НАБУ и САП в применении к Татьяне Денисюк меры пресечения по этому делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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