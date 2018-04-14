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Прослушивание кабинета главы Специализированной антикоррупционной
прокуратуры Назара Холодницкого могли вести, чтобы сфабриковать
против него доказательства в вымогательстве взятки у арестованного
Генпрокуратурой экс-главы Государственной налоговой администрации в
Харьковской области Станислава Денисюка, заявил адвокат Денисюка
Сергей Вилков. Сергей Вилков и дочь Денисюка Татьяна рассказали
изданию "Страна", как дело Холодницкого может быть связано с делом
налоговиков Фото: sud-report.org.ua О том, что у
Денисюка представители прокуратуры вымогали деньги за закрытие
дела, его адвокат заявлял в сентябре прошлого
года. "Сначала сумма начиналась от $1 млн, потом повысилась до
$1,5 млн, и в итоге за закрытие дела "такса" выросла до $2 млн. Это
все должно быть зафиксировано", – сказал тогда Вилков. Он
добавил, что после обращения Денисюка по этому поводу Генеральная
инспекция Генпрокуратуры открыла уголовное производство и начала
расследование.В комментарии "Стране" Вилков рассказал, что у детей
Денисюка – Дениса и Татьяны, судьи Хозяйственного суда
Харьковской области, – за закрытие уголовного производства
против их отца требовал деньги некий посредник, который "давал
понять", что действует от имени главного военного прокурора
Анатолий Матиоса. Первую часть взятки в размере $200 тыс.
передали посреднику под контролем правоохранителей, но после
получения денег тот сбежал из страны, утверждают дети
экс-налоговика.Вилков считает, что военная прокуратура
заинтересована в том, чтобы "оговорить Холодницкого, назвав его
главным действующим лицом" в деле о взятке, и "не исключает, что,
предлагая такой план, Матиос сам хочет занять место Холодницкого во
главе САП".Из Генеральной инспекции ГПУ производство о взятке
передали в департамент по расследованию отдельно важных дел ГПУ,
который переквалифицировал дело из вымогательства взятки в обман,
пишет издание со ссылкой на слова адвоката. Из всех фамилий,
которые фигурировали в переговорах между детьми Денисюка и
посредником, сотрудники департамента вычленили только персону
Холодницого, подключили к расследованию Национальное
антикоррупционное бюро и получили санкцию суда на прослушивание
кабинета главы САП, отмечает "Страна".3 апреля после допроса в
Генпрокуратуре Денисюк заявил, что негласные действия в
отношении него начались на основании статьи о взяточничестве.
"Оказывается, что я у кого-то требовал взятку, только я не понимаю,
у кого, и мне об этом не говорят", – сказал он
журналистам.Матиос рекомендовал семье Денисюка требовать перевода
расследования о вымогательстве взятки в подчиненную ему военную
прокуратуру и давал понять, что в этом случае главным обвиняемым
будет выступать Холодницкий, отметил адвокат семьи Денисюков."Каким
боком Холодницкий к делу о налоговых площадках и как мог решить
проблемы Станислава Федоровича, если его ведет "военка", не
понятно", – цитирует Вилкова "Страна".Дети Денисюка подавали
ряд обращений в НАБУ с просьбой зарегистрировать уголовное
производство в отношении Матиоса о возможной его причастности к
вымогательству взятки, но ведомство Артема Сытника отвечало
отказами, добавил адвокат.Денисюка подозревают в том, что он с июля
по декабрь 2011 года, будучи главой областной налоговой
администрации, в составе созданной и организованной экс-президентом
Украины Виктором Януковичем преступной организации принимал участие
в реализации незаконной схемы по минимизации налогов, которая
привела к незаконному использованию налогового кредита. Убытки
государства от его деятельности, по данным следствия, составляют
более 308 млн грн. 24 мая в 15 областях
Украины проводилось одновременно 454 обыска в
рамках уголовного производства относительно бывших чиновников
налоговых администраций, которые подозреваются в причастности
к организации и функционированию схем уклонения от уплаты
налогов – "налоговых площадок". 25 мая 2017 года
Денисюк был арестован с правом внесения залога 100 млн
320 тыс. грн.Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
заявил, что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов
Украины Александр Клименко, который находится в международном
розыске."Судебный репортер" сообщал, что в рамках дела о
"налоговых площадках" детективы занимаются дочерью Денисюка
Татьяной, которая является судьей Хозяйственного суда Харьковской
области. В декабре 2016 года она своим решением передала ООО
"Карпатнадраинвест" газ, добытый компанией "Укргазвидобування".
Позже решение было отменено в апелляционной инстанции. 11 апреля
Соломенский суд Киева отказал НАБУ и САП в применении к Татьяне
Денисюк меры пресечения по этому делу.
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