Анкара считает обоснованной реакцией операцию ВС США, Великобритании и Франции против режима Башара Асада, говорится в заявлении МИД Турции, которое цитирует Anadolu, передает .

"Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку 7 апреля в городе Дума. Военная операция, осуществленная утром 14 апреля, против режима Асада, стала проявлением совести человечества", - говорится в заявлении.

В заявлении привлекается внимание к наличию серьезных оснований подозревать сторонников Асада в причастности к химатаке в пригороде Дамаска.

Применение оружия массового поражения против мирного населения - преступление против человечности, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Турции.

"Список военных преступлений и преступлений против человечности, осуществленных режимом Башара Асада в период конфликта, который продолжается уже более семи лет, общеизвестен. Международное общество разделяет единую позицию по данному вопросу. Все мировое общество, в особенности страны-члены Совета безопасности ООН, должны согласовать совместные шаги в ответ на применение химического оружия. Турция считает важным, чтобы подобного рода преступления не оставались безнаказанными и предпринимались меры по привлечению к ответственности сил, причастных к преступлениям против человечности", - говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии.

Как сообщал , представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский руководитель отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира