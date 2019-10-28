В Британии мужчина провисел на 88-метровой трубе всю ночь - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Британии мужчина провисел на 88-метровой трубе всю ночь
28.10.2019 17:46
Мужчина всю ночь провисел на 88-метровой трубе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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