|Ракетный удар США по Сирии: появились новые видео (ВИДЕО)
|14.04.2018 09:23
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Очевидцы публикуют в Сети фото и видео ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Также Елисейский дворец показал видео, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе.
Появились первые видеозаписи ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Их в субботу, 14 апреля, публикуют очевидцы на своих страницах в соцсетях, информирует svodka.net.
На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.
Также Елисейский дворец опубликовал видео вылета самолетов, которые принимают участие в ударах по Сирии. На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе.