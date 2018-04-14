Израиль в субботу заявил, что совместные удары США, Великобритании и Франции по Сирии были "надлежащим" ответом на предполагаемую химическую атаку и предупредили, что действия Дамаска ставят его под угрозу дальнейших ударов, в том числе против его руководства, пишет The Times of Israel, передает .

"В прошлом году президент Трамп дал понять, что использование химического оружия является пересечением красной линии. Сегодня вечером во главе с американцами США, Франция и Великобритания действовали надлежащим образом", - говорится в заявлении неназванного представителя властей Израиля.

При этом израильский 9 канал сообщает со ссылкой на местные СМИ, что, по данным источника, руководство Израиля было заранее поставлено в известность об ударе сил коалиции по объектам на территории Сирии.

По данным издания, армейские части, дислоцированные на севере страны, привели в повышенную готовность еще пару дней назад. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также ожидали возможных ответных действий со стороны Ирана после атаки израильских ВВС на цели в Сирии, в результате которых погибли иранские военнослужащие, пишет издание.

Рано утром в субботу, 14 апреля, министр обороны США Джон Мэттис заявил, что Вашингтон не предупреждал российские власти о готовящемся ударе. Между тем, по словам его французского коллеги Флоранс Парли, Париж в свою очередь посвятил Москву в планы коалиции.

Указано, что совместные удары США, Великобритании и Франции были нанесены по научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам сирийской армии в районе Дамаска и Хомса.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

Как сообщал , представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский руководитель отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира