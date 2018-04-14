Сельдерей – это хрустящий и водянистый овощ, который многие, по-видимому, очень недооценивают, пишет со ссылкой на и на .

Вероятно, у вас сложилось ощущение, что этот овощ – это просто вода и немного волокна практически без какой-либо пищевой ценности. Ну, мы собираемся развенчать этот миф.

Сельдерей на самом деле богат на витамины A, B, C, K, кальций, магний и калий.

Фитонутриенты - химические вещества, которые растение использует для отпугивания насекомых и как защиту от повреждений от солнечных лучей. Но их воздействие на людей еще более впечатляюще!

Фитонутриенты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, они усиливают иммунную систему и могут восстановить поврежденный ДНК (из-за токсинов).

По данным Министерства сельского хозяйства , потребление фитонутриентов на регулярной основе – это эффективная стратегия борьбы с раком и сердечными заболеваниями.

Преимущества для здоровья впечатляют! Некоторые люди почувствовали изменения сразу после включения сельдерея в свой ежедневный рацион!

Вот некоторые из его преимуществ:

Потеря веса.

Сельдерей практически не содержит калорий (один стебель содержит только 10-15 калорий).

Увлажнение организма. Поскольку сельдерей – состоит из воды на 95%, это отличный способ предотвратить обезвоживание. Просто ешьте его при каждом перекусе!

Противовоспалительный эффект. Если вы подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и рака, добавление сельдерея в ваш рацион может помочь вам предотвратить хронические воспаления (которые тесно связаны с этими заболеваниями).

Он может остановить изжогу и кислотный рефлюкс. Это благодаря его низкой кислотности. Хотя необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить влияние сельдерея на изжогу и кислотный рефлюкс, многие люди, которые его регулярно употребляли, сообщили о положительных результатах.

Он улучшает уровень холестерина и артериального давления. Исследование, проведенное Чикагским университетом, показало, что химическое вещество, обнаруженное в сельдерее - фталид - снижает уровень холестерина на 7%, а артериальное давление - на 18%.

Улучшает пищеварение.

Люди, которые страдают от проблем с желудком и запоров, знают насколько важна клетчатка. Высокое содержание клетчатки в сельдерее может помочь сохранить здоровье кишечника.

От язвы и гастритов. Исследования показали, что антиоксиданты в сельдерее могут уменьшить язву желудка и сократить риск развития гастрита.

Сельдерей – афродизиак. Сельдерей содержит высокий уровень мужских феромонов, андростенона и андростенола. Некоторые люди считают, что употребление сельдерея может увеличить уровень привлекательности людей, которые его потребляют.

Сохраняет здоровье глаз. Витамин А, один из основных витаминов, найденных в сельдерее, известен как витамин, способный защищать роговицу глаз. Этот витамин также эффективен при лечении сухих глаз.

Он оказывает успокаивающее действие.

Известно, что магний в сельдерее оказывает расслабляющее действие. Фактически, Гиппократ, отец медицины, однажды написал, что сельдерей успокаивает нервы и помогает спать.

Он регулирует щелочной баланс вашего тела. Из-за своей низкой кислотности сельдерей может помочь вам стабилизировать уровень PH в вашем организме и уменьшить кислотность в организме.

Отпугивает насекомых. Вероятно, ваша собственная бабушка рассказывала, что сельдерей отпугивает комаров. Исследования показали, что экстракт масла из сельдерея защитит вас от насекомых!

Лечит инфекцию мочеполовых путей. В некоторых местах по всему миру сельдерей - общий и эффективный способ лечения ИМП. Сельдерей обладает мочегонным эффектом, следовательно он помогает вытеснить воду.

Повышает фертильность у мужчин.

Было установлено, что в сочетании с витамином Е сельдерей увеличивает количество сперматозоидов у мужчины. Альдостерон, мужской гормон, который мы обсуждали ранее как обладающий свойствами афродизиака, также создает здоровую среду для созревания спермы.

Теперь, когда вы знаете, что сельдерей - это больше, чем закуска, наполненная водой и клетчаткой. Попробуйте включить его в свой ежедневный рацион! Вы почувствуете результаты сразу через неделю.

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