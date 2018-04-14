Сирийская армия продолжит борьбу с терроризмом, несмотря на удар стран западной коалиции по Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на заявление генштаба армии САР.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, вместе с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

"Генштаб армии подтверждает, что он будет продолжать защищать Сирию и оберегать ее граждан.

Он подчеркивает, что подобные нападения не отвернут наши вооруженные силы и силы союзников от продолжения сокрушения оставшихся вооруженных террористических группировок на обширных сирийских территориях.

Эта агрессия нам только прибавляет решительности в защите основ суверенитета и достоинства, а также безопасности родины и ее граждан", — приводит агентство заявление генштаба армии САР.

"В данном конкретном случае меня интересует только одно - сколько человеческих жизней обменяли на пару процентов к рейтингу поддержки Дональда Федоровича Трампа где нибудь эдак в Алабаме.

О новый чудный мир пост - пост правды." - Заявил политолог Михаил Павлив.

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