В Министерстве обороны России заявили, что по объектам в Сирии минувшей ночи выпущено более сотни крылатых ракет.

По данным российского военного ведомства, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США вместе с ВВС Великобритании и Франции, информирует svodka.net.

В Минобороны сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».

Агентство ТАСС, со ссылкой на Министерство обороны России, сообщает, что российские системы ПВО ни одной ракеты не сбивали, потому что удары не были направлены на защищаемые объекты.

По сообщениям российских источников, сирийская система ПВО сбила своими средствами «десятки» ракет.

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Министр обороны Франции заявил, что Россия была проинформированана о совместной военной акции в Сирии вооружённых сил США, Франции и Великобритании.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон написал в Твиттере:

«Приветствую новость о военных ударах Соединенного Королевства по крупным объектам с химическим оружием в Сирии вместе с американскими и французскими союзниками. Мир объединился в своем неприятии любого применения химического оружия, в особенности против гражданских лиц».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала намек вооруженным силам страны присоединиться к операции союзников по атакам на Сирию.

«Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и прицельном ударе, в ходе которого сделано все, чтобы избежать последствий для мирного населения и который не приведет к дальнейшей эскалации противостояния в регионе», – заявила она.

Министерство иностранных дел Ирана «решительно осудило» удары по Сирии, нанесённые коалицией во главе с США и предупредило о «региональных последствиях».

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