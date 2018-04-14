Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что удары по силам президента Сирии Башара Асада должны стать для него посланием, что последствия использования химического оружия будут для него дороже, чем возможная польза. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Маккейн: Президенту необходимо сформулировать свои цели не только в отношении ИГИЛ Фото: ЕРА "Президент сигнализирует о своей решимости сделать это снова, если эти гнусные атаки продолжатся. Я благодарен нашим британским и французским союзникам за то, что присоединился к нам в этой акции. Я надеюсь, что эти удары нанесут значительный урон Асаду. Сообщение Асаду должно заключаться в том, что стоимость использования химического оружия выше, чем любая предполагаемая польза, что США и наши союзники имеют волю и способность продолжать налагать эти издержки и что Иран и Россия в итоге не смогут защитить Асада от нашего возмездия", – подчеркнул Маккейн.Он добавил, что США нужна глобальная стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что маккейн сенатор президента асада Теги: мир