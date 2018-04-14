Президент Российской Федерации Владимир Путин затеял войну на Донбассе, чтобы не потерять Украину, в Сирии — чтобы сохранять свое влияние на Ближнем Востоке.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, старший научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер.

«То, что происходит на Донбассе, как по мне, — это страх России потерять Украину. Россия хотела бы присоединить к себе Украину. Также очень хорошо понятно, что украинцы не хотят этого. Поэтому, думаю, Россия делает все, что может, чтобы сохранять давление на правительство в Киеве, чтобы Украине было труднее добиться успеха», — отметил он, информирует svodka.net.

По словам дипломата, в ситуации с Сирией в России не много союзников.

«[Сирийский президент Башар] Асад – один из них. Если они его все же выбрали, то выбор не такой уж и большой», — подытожил Пайфер.

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