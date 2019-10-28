Лотереи мгновенные, через SMS-сообщения, почту и на страницах журналов. Правоохранители фиксируют всплеск мошенничеств, когда под видом якобы выгодных предложений и даже бесплатных подарков аферисты просто выманивают у людей деньги или личные данные.

Одни получают SMS с выигрышем автомобиля, другие звонят сами в надежде выиграть кучу денег. И самый распространенный способ, на который попадаются пенсионеры, – это внезапная лотерея в почтовом ящике, где вроде бы ничего не теряешь, но это на первый взгляд.

Киевлянка Аля Федорова вспоминает: первую открытку с лотерейными розыгрышами увидела несколько лет назад. Испытывал свое счастье в выигрышах квартиры ее родной дядя.

"У меня дядя очень сильно верил во все эти розыгрыши, и когда то очень давно было, что он квартиру выиграл – там какие-то ключики приходили, подходит ключ – не подходит, надо было собирать эти ключи, платить деньги", – рассказывает она.

Как результат – дядя потратил около пятидесяти тысяч гривен за несколько месяцев, но обещанного жилья так и не увидел. Прошло пару лет, и вот аферисты снова звонят. Но уже матери Али. Мол, выиграла бесплатную процедуру в салоне красоты.

"Пришла, говорит – вот кто-то мне позвонил спа-процедуру хотят предложить, почему бы не пойти, бесплатно все сделать, я говорю, мам надо поговорить побольше об этом", – говорит Аля.

По телефону женщин убеждали – все бесплатно, и денег в салон брать не надо. А вот захватить зачем-то код и паспорт – не помешает.

"Говорю, а зачем брать с собой паспорт на спа-процедуру? А они говорят – чтобы вашим купоном никто не воспользовался, мы должны убедиться, что в вашем паспорте написано ваше имя и ваша фамилия", – рассказывает киевлянка.

Правоохранители говорят: именно в таких, на первый взгляд, простых лотереях основная цель – выманить у человека побольше денег и ничего взамен не дать. Или же вообще воспользоваться личными данными доверчивых граждан. Могут, например, даже оформить на человека кредит. Конечно, без его ведома. Поэтому ко всему следует относиться критически.

"Это SMS-сообщения, это письма на электронную почту, в которых указывается, что человек выиграл к примеру машину, но надо предоставить сумму денег, – это также является правонарушением, и конкретно эти сообщения также являются вещественным доказательством", – говорит Марьяна Рева, пресс-секретарь полиции.

Однако виноваты в таких мошенничествах и сами пострадавшие.

"А вдруг все же моя судьба будет благосклонна ко мне, и в судьбе произошел тот случай, что именно сейчас я выиграю. И это такая определенная степень риска, когда у меня есть такая возможность, и эта возможность появляется, то лучше попробовать – почему нет", – поясняет психолог Вера Романова в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

Также прежде чем начать борьбу за мнимую квартиру или деньги, психологи советуют обсудить все с родными.

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