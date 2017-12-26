Украина планирует требовать у въезжающих в страну россиян предоставления персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания на украинской территории, отметили в министерстве иностранных дел РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке МИД РФ утверждает, что "неоднократно запрашивал" Киев об изменении условий пересечения границы Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook "В связи с растиражированными в СМИ Украины сообщениями о намерении пограничной службы этой страны применять к гражданам Российской Федерации с 1 января 2018 года новые правила пересечения государственной границы обращаем внимание на следующее. Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при следовании в Украину планируется требовать предоставление ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны", – отметили дипломаты.По их информации, МИД России "неоднократно запрашивал Киев о характере и порядке применения к гражданам России озвученных украинской стороной нововведений, их конкретном содержании и наполнении". Ответа, утверждают в МИД РФ, не получили."В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки в Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований", – предупредили в министерстве иностранных дел страны.Российский МИД рекомендовал своим гражданам перед поездкой в Украину "уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины".30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список государств миграционного риска.Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут пограничники)."Считаю, что это распространенная практика. В условиях, когда страна является объектом агрессии со стороны Российской Федерации, эта практика целиком оправдана", – сказал Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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