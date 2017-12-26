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МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы
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26.12.2017 22:23
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Украина планирует требовать у въезжающих в страну россиян
предоставления персональных данных, включая биометрические, а также
регистрации по месту пребывания на украинской территории, отметили
в министерстве иностранных дел РФ. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке МИД РФ утверждает, что "неоднократно
запрашивал" Киев об изменении условий пересечения границы Фото:
Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook "В связи с
растиражированными в СМИ Украины сообщениями о намерении
пограничной службы этой страны применять к гражданам Российской
Федерации с 1 января 2018 года новые правила пересечения
государственной границы обращаем внимание на следующее. Как следует
из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при
следовании в Украину планируется требовать предоставление ее
компетентным органам своих персональных данных, включая
биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период
нахождения и передвижения по территории страны", – отметили
дипломаты.По их информации, МИД России "неоднократно запрашивал
Киев о характере и порядке применения к гражданам России озвученных
украинской стороной нововведений, их конкретном содержании и
наполнении". Ответа, утверждают в МИД РФ, не получили."В связи с
вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся
осуществить в ближайшее время поездки в Украину, следует учитывать,
что при прохождении контроля на украинской границе у них могут
возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы
Украины новых дополнительных требований", – предупредили в
министерстве иностранных дел страны.Российский МИД рекомендовал
своим гражданам перед поездкой в Украину "уточнять условия и
порядок пересечения границы в дипломатических и консульских
учреждениях Украины".30 августа 2017 года президент Украины
Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности
и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в
Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Кабинет
Министров должен внести Россию в список государств миграционного
риска.Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года.
Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу
для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт (если его
нет, биометрические данные снимут пограничники)."Считаю, что это
распространенная практика. В условиях, когда страна является
объектом агрессии со стороны Российской Федерации, эта практика
целиком оправдана", – сказал Порошенко.
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