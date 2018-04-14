|Яблучко від яблуні: Оля Полякова з мамою і доньками на обкладинці глянцю (ФОТО)
|14.04.2018 09:42
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Співачка Оля Полякова ще місяць тому презентувала новий трек "Мама", а потім поспішила представити й відеокліп, головними героями якого стали власне мама зірки та її дві доньки - Маша і Аліса.
Днями дівчата у такій же компанії з'явилися на обкладинці відомого українського глянцю "Отдохни!", позуючи у ніжних та пишних рожевих сукнях та обіймаючи один одного.
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