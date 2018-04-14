Возобновление сотрудничества между польским и украинским Институтами национальной памяти станет возможным после выполнения украинской стороной нескольких условий.

Об этом заявил председатель ИНП Польши Ярослав Шарек, передает со ссылкой на "".

Шарек отметил, что возобновление сотрудничества состоится после принятия Украиной решения о предоставлении разрешения полякам на проведение поисковых работ на украинской территории.

В Варшаве также требуют разрешения на эксгумацию жертв и строительство мемориалов в местах гибели поляков, в частности, польских солдат, погибших на территории современной Украины в 1939 году, а также легионеров, захороненных в районе села Костюхновка Волынской области.

Председатель Интститута национальной памяти Польши Ярослав Шарек

Глава Института нацпамяти подчеркнул, что украинцы ранее выразили желание сотрудничать в вопросах, связанных с событиями 1920 года, то есть подписанием соглашения о союзе между Юзефом Пилсудским и Симоном Петлюрой, однако, добавил он, дальше заявлений дело не пошло.

Еще одним условием восстановления сотрудничества, по словам Шарека, будет совместная публикация наследия встреч Польско-украинского форума историков.

Работа этого органа, в который входят ученые из обеих стран, в настоящее время приостановлена. Председатель ИНП Польши сказал, что Институт готов проводить следующие встречи с украинскими учеными, если сначала опубликует на польском и украинском языках научные разработки, которые были представлены еще во время этого форума.

Председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович

"Однако мы до сих пор не получили от украинской стороны текстов украинских авторов, хотя мы можем их напечатать", - сказал председатель Института нацпамяти Польши.

Напомним, ранее Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию тел поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности, на кладбище в Грушовичах под Перемышлем.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона предоставит свое видение легализации украинских памятников в Польше.

Украина обратилась к Польше с предложением возобновления сотрудничества между Институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, которые занимаются историческими вопросами.

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