|Стало известно количество пострадавших мирных жителей от ракетного удара по Сирии
|14.04.2018 09:44
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В Сирии в результате попадания ракеты США их союзников по складах военной армии близко от Хомса пострадало не менее троих мирных жителей, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что российские СМИ информируют о шести мирных жителях, получивших осколочные ранения.
"Удар трех стран западной коалиции по Хомсу пришелся на склад боеприпасов близко от района Шин на западе провинции Хомс", - добавил собеседник сирийского агентства.
Как сообщал svodka.net ранее, в Сирии, по приказу президента США Дональда Трампа, были нанесены удары по объектам режима Башара Асада в ответ на применение им химического оружия.
Напомним, по сирийской военной авиабазе, расположенной на востоке провинции Хомс, нанесли ракетный удар, но правительстве Соединенных Штатов Америки отрицают, что Вашингтон причастен к атаке.
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