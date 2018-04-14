Технические характеристики так называемых самолетов судного дня США и России не разглашаются, однако некоторые детали все такие известны.

Об этом говорится в блоге эксперта в сфере развития ВПК Украины Максима Глущенко, информирует svodka.net.

«По открытым данным, которые периодически появлялись в СМИ, известно, что потолок высоты у «американца» — 14 тыс.км., у российского аналога 11 тыс. м, дальность полета Боинга 11 тыс. км, «Ила» – около 4 тыс. км, скорость у машин примерно одинакова – 970 км/час», — рассказал он.

По его словам, американский «судный» самолет Боинг E-4B Nightwatch — это генеральный штаб с высшим политическим и военным руководством, который, с учетом дозаправок, может находиться в воздухе целую неделю. При этом он имеет на борту около сотни человек. Боинг оснащен современной аппаратурой и системами защиты от последствий ядерной атаки.

Его российский аналог — Ил-80 (Ил-86ВКП) разработан на базе пассажирского самолета Ил-86 в конструкторском бюро им. С.В.Ильюшина. Он был полностью оснащен оборудованием в марте 1987 года, а в 1991 году, «начинку» этого воздушного командного пункта (ВКП) модернизировали.

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