По данным источника РИА Новости, от авиаударов США и союзников в Сирии пострадали шестеро гражданских лиц. В заявлении сирийского Генерального штаба Вооруженных сил отмечается, что США, Великобритания и Франция выпустили около 110 ракет. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии Фото: ЕРА В заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Сирии отмечается, что США, Великобритания и Франция выпустили около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города.Также сообщается, что "системы ПВО Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно из зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории" По данным сирийского генштаба, "ущерб нанесен только материальный".Сирийские военные подчеркивают, что курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить, в результате чго одна их них взорвалась, и это "привело к ранению троих мирных жителей".Источник "РИА Новости" заявил, что при попадании ракеты по складу военной армии к западу от сирийского Хомса пострадали шесть гражданских лиц.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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