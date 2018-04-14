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В результате авиаударов в Сирии пострадали от трех до шести человек – СМИ
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14.04.2018 09:49
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По данным источника РИА Новости, от авиаударов США и союзников в
Сирии пострадали шестеро гражданских лиц. В заявлении сирийского
Генерального штаба Вооруженных сил отмечается, что США,
Великобритания и Франция выпустили около 110 ракет. В ночь на 14
апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем
объектам в Сирии Фото: ЕРА В заявлении Генерального штаба
Вооруженных сил Сирии отмечается, что США, Великобритания
и Франция выпустили около 110 ракет по целям
в Дамаске и вне города.Также сообщается, что "системы ПВО
Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали
в одно из зданий, где расположен образовательный центр
и научные лаборатории" По данным сирийского генштаба, "ущерб
нанесен только материальный".Сирийские военные подчеркивают, что
курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом,
удалось изменить, в результате чго одна их них взорвалась, и это
"привело к ранению троих мирных жителей".Источник "РИА
Новости" заявил, что при попадании ракеты по складу военной
армии к западу от сирийского Хомса пострадали шесть гражданских
лиц.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли
удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Дума в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные
страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента
Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе
доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр
Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право
сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии.
Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки
США и их союзников не участвовали.
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