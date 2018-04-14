Во время нанесения ударов по Сирии в субботу, 14 апреля, зайдействовали четыре британских истребителя-бомбардировщика Panavia Tornado.

Об этом стало известно от представителей Минобороны Великобритании, информирует svodka.net.

Отмечается, что самолеты выпустили крылатые ракеты Storm Shadow. Целью стал объект возле города Хомс, где, вероятно, тайно хранилось химоружие.

Кроме того, американские военные корабли запустили 59 крылатых ракет «Томагавк», ударив по авиабазе сирийского правительства. Там предположительно находились боевые самолеты, которые совершали химические атаки.

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