Если Кремль не сможет ничего противопоставить действиям США и их союзников в Сирии, Россия может вернуться к нормальности, разрушенной президентом Владимиром Путиным в 2014 году, считает политический комментатор Виталий Портников. Портников об ударе США и их союзников по Сирии: Это может стать началом конца агрессивной путинской политики Фото: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku / Facebook Такое мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников в Facebook."Если российскому режиму не удастся ничем ответить на акцию возмездия США и их союзников, это может стать началом конца агрессивной путинской политики и вообще имперских амбиций Кремля. А это будет означать возвращение к нормальности, разрушенной Путиным в 2014 году", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/portnikov/posts/2134173949942327 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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