Командование Вооруженных сил Сирии заявило, что армия страны и ее союзники «продолжат искоренять терроризм в Сирии, несмотря на ракетные удары США, Великобритании и Франции».

«Главное командование ВС Сирии подтверждает, что армия продолжит защищать Сирию и ее граждан. Подобные нападения никогда не помешают ВС Сирии и союзным силам продолжать искоренять вооруженные террористические группировки по всей территории республики. Эта агрессия только увеличит нашу смелость защищать суверенитет и безопасность родины и граждан», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли около 100 авиаударов по Сирии. Как заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, удары нанесли по целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия.

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