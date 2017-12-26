Бывший вице-президент США рассказал о разговоре с беглым украинским президентом в феврале 2014 года.

Бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора с беглым президентом Украины Виктором Януковичем в феврале 2014 года заявил, что его покровители из Кремля уже не помогут. На следующий день Янукович бежал из Украины, пишет Байден в своих мемуарах.

Бывший вице-президент позвонил Януковичу в очередной раз в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане.

«Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел», –пишет Байден.

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