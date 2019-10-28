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Командующий ООС объяснил, как должно происходить разведение войск на Донбассе
28.10.2019 18:05
Разведение сил на Донбассе - в "серой зоне" окажутся около 30 населенных пунктов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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