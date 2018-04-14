|
Президент РФ Владимир Путин – богатый человек, но не может
воспользоваться своим богатством, следовательно он радуется, что
западные страны вводят санкции против российских олигархов, которые
"на его горбу въехали в рай", считает журналист, основатель
интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон о
Путине: А часики тикают, время идет... Фото: Gordonua.com в
эфире телеканала "112 Украина". "Путин рад санкциям, которые
вводят США против олигархов, потому что в глубине души он их
не любит. Почему? Что такое быть президентом такого государства,
как Россия? У тебя же жизни нет. Ты все время – "как раб на
галерах", как когда-то сказал Путин. Это правда. У тебя огромное,
многомиллиардное состояние (называют разные цифры, говорят, что у
Путина 120 миллиардов долларов, хотя это невозможно отследить), но
воспользоваться им ты не можешь. А часики тикают, время идет...
Прекрасный возраст, когда, казалось бы, можно заниматься тем, чем
занимаются они – на его горбу въехавшие в рай", – сказал
журналист.Он подчеркнул: Путин не может позволить себе многое, что
делают бизнесмены, которые обогатились благодаря ему."Они отдыхают
на яхтах с красивыми девочками и мальчиками, они позволяют себе
шикарные курорты, путешествия, бриллианты, летают на частных
самолетах куда и когда хотят... А он – раб своей должности. И
это вызывает у него огромную ненависть по отношению к этим людям, к
своим, казалось бы, соратникам, которые ведут классный образ жизни,
тем более – ни за что действительно не отвечая", – продолжил
Гордон.Таким образом, считает журналист, США, которые ввели санкции
против российских олигархов, вбивают клин между ними и
Путиным."Поэтому я согласен с [российским политологом и
политтехнологом Станиславом] Белковским, что американцы
вбивают клин между бизнес-элитой, правительственной элитой и
Путиным, но он в глубине души этому радуется: "Давайте, вбивайте!"
По отношению к нему санкции не будут применены никогда, потому что
он – руководитель ядерной державы", – резюмировал
журналист.ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube 6
апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.По данным
агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых
богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Расширение
санкций также вызвало обвал котировок на Московской бирже и
снижение биржевого курса рубля.По данным издания "Ведомости",
российские власти хотят создать офшоры для помощи попавшим под
санкции бизнесменам. Их компании смогут переводить в
кратчайшие сроки капитал в Россию, не выплачивая налоги с
иностранных доходов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира