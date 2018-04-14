Президент РФ Владимир Путин – богатый человек, но не может воспользоваться своим богатством, следовательно он радуется, что западные страны вводят санкции против российских олигархов, которые "на его горбу въехали в рай", считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон о Путине: А часики тикают, время идет... Фото: Gordonua.com в эфире телеканала "112 Украина". "Путин рад санкциям, которые вводят США против олигархов, потому что в глубине души он их не любит. Почему? Что такое быть президентом такого государства, как Россия? У тебя же жизни нет. Ты все время – "как раб на галерах", как когда-то сказал Путин. Это правда. У тебя огромное, многомиллиардное состояние (называют разные цифры, говорят, что у Путина 120 миллиардов долларов, хотя это невозможно отследить), но воспользоваться им ты не можешь. А часики тикают, время идет... Прекрасный возраст, когда, казалось бы, можно заниматься тем, чем занимаются они – на его горбу въехавшие в рай", – сказал журналист.Он подчеркнул: Путин не может позволить себе многое, что делают бизнесмены, которые обогатились благодаря ему."Они отдыхают на яхтах с красивыми девочками и мальчиками, они позволяют себе шикарные курорты, путешествия, бриллианты, летают на частных самолетах куда и когда хотят... А он – раб своей должности. И это вызывает у него огромную ненависть по отношению к этим людям, к своим, казалось бы, соратникам, которые ведут классный образ жизни, тем более – ни за что действительно не отвечая", – продолжил Гордон.Таким образом, считает журналист, США, которые ввели санкции против российских олигархов, вбивают клин между ними и Путиным."Поэтому я согласен с [российским политологом и политтехнологом Станиславом] Белковским, что американцы вбивают клин между бизнес-элитой, правительственной элитой и Путиным, но он в глубине души этому радуется: "Давайте, вбивайте!" По отношению к нему санкции не будут применены никогда, потому что он – руководитель ядерной державы", – резюмировал журналист.ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube 6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд. Расширение санкций также вызвало обвал котировок на Московской бирже и снижение биржевого курса рубля.По данным издания "Ведомости", российские власти хотят создать офшоры для помощи попавшим под санкции бизнесменам. Их компании смогут переводить в кратчайшие сроки капитал в Россию, не выплачивая налоги с иностранных доходов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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