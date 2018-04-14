|Виктория и Дэвид Бекхем приняли решение жить раздельно
|14.04.2018 10:06
|
Знаменитая семья Бекхэм уже много лет является для многих образцово-показательной, сообщает Viva.
Много лет назад спокойствие звездных супругов не раз сотрясали скандалы и различные слухи, но Виктория и Дэвид сумели это перебороть.
Но, по данным инсайдеров, у Бекхемов все совсем не так, как кажется со стороны. Недавно супруги приняли решение жить отдельно. Виктория вернется в Великобританию, а Дэвид останется в Лос-Анджелесе, где у него много дел.
Стоит отметить, что о разводе супруги еще не сообщали, но уверены, что нужно дать друг другу право выбирать.
"Они всегда будут семьей. Тем не менее, они идут разными дорогами. В этом нет ничего странного. Иногда пары живут разными жизнями для того, чтобы остаться вместе" - проинформировали источники.
Как сообщал svodka.net, знаменитый футболист и модель Дэвид Бекхэм рассказал о своем феминизме и воспитании детей. Он официально заявил, что относит себя к числу феминистов. А также Бекхем рассказал, что сам научился этому благодаря родителям, а позже - жене, которые рассказывали ему, как важно ценить и поддерживать женщин.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира