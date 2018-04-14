По данным СМИ, от авиаударов США и союзников в Сирии пострадали шестеро гражданских лиц.

В заявлении сирийского Генерального штаба Вооруженных сил отмечается, что США, Великобритания и Франция выпустили около 110 ракет, информирует svodka.net.

В результате авиаударов США, Великобритании и Франции в Сирии пострадали трое мирных жителей, сообщает сирийское государственное телевидение.

В заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Сирии отмечается, что США, Великобритания и Франция выпустили около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города.

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