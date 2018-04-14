Авиаудары США, Франции и Великобритании по Сирии являются преступлением, заявил духовный руководитель Ирана, высший руководитель государства аятолла Хаменеи. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии Фото: ЕРА По словам аятоллы, "нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании – преступники".В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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