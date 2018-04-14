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Аятолла Хаменеи об авиаударах по Сирии: Лидеры США, Франции и Великобритании – преступники
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14.04.2018 10:13
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Авиаудары США, Франции и Великобритании по Сирии являются
преступлением, заявил духовный руководитель Ирана, высший
руководитель государства аятолла Хаменеи. В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии Фото: ЕРА По словам аятоллы, "нападение на Сирию является
преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр
Великобритании – преступники".В ночь на 14 апреля США,
Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в
Сирии. Спецоперация стала ответом на применение
химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7
апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в
инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара
Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что
российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств
химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял,
что Россия оставляет за собой право сбивать американские
ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские
подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их
союзников не участвовали.
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