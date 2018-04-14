|Гройсман поделился своими политическими планами
|14.04.2018 10:18
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что не планирует присоединяться ни к одной политической силы.
“Я не собираюсь присоединяться ни к одной политической силы. Я не являюсь членом ни одной политической партии, и в мои планы на сегодня это не входит”, — сказал Гройсман, информирует svodka.net.
При этом он отметил, что не допустит давления на себя со стороны одной политической силы.
Напомним, глава правительства уже заявлял о намерениях участвовать в следующих парламентских выборах 2019 года. Но тогда Гройсман не уточнил, будет ли он самостоятельно или в составе какой политической силы.
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