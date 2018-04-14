Британские власти предварительно оценили атаку по Сирии как успешную. Великобритания выделила для удара по Сирии четыре самолета Фото: ЕРА Британские военные отметили, что в атаке по Сирии участвовали четыре самолета Tornado GR4, которые запустили ракету "Штормовая тень" по бывшей ракетной базе в районе Хомса, на которой по их данным сирийские власти хранят прекурсоры для химического оружия."Был проведен очень аккуратный научный анализ, чтобы определить, куда лучше только нанести удар "Штормовой тенью", чтобы уничтожить максимальное количество накопленных химикатов и свести к минимуму любые риски загрязнения окружающей среды. Объект, который был поражен, находится на некотором расстоянии от гражданского жилья, что еще больше снижает такой риск", – говорится в сообщении.Британские власти сообщили, что анализируют последствия удара, однако отметили, что по предварительным данным нападение прошла успешно.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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